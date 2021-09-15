هبوط الوحدة ورفيق ونجوم أجدابيا والأنوار.. و20 ناديا بنظام المجموعتين مع تصفية أول خماسي لتحديد بطل الموسم الجديد

مباراة سابقة لفريق الأنوار. (صفحة نادي الأنوار عبر فيسبوك)

أكد الاتحاد العام الليبي لكرة القدم هبوط أربع فرق إلى دوري الدرجة الأولى من الموسم السابق، وهي الوحدة ورفيق ونجوم أجدابيا والأنوار؛ حيث أصبح عدد فرق الدوري الممتاز في الموسم الجديد 20 فريقًا.

المجموعة الأولى: الأهلي بنغازي والهلال والنصر والتحدي وخليج سرت والتعاون والأخضر ودارنس وشباب الجبل والصداقة.

المجموعة الثانية: الأهلي طرابلس والاتحاد والمدينة والمحلة وأبوسليم والأولمبي والاتحاد المصراتي والسويحلي والشط والخمس.

سيتم تقسيم 20 فريقًا إلى مجموعتين بنفس نظام الموسم الماضي؛ عشرة فرق في كل مجموعة في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية يتأهل 5 فرق من كل مجموعة بنقاطها التي تحصلوا عليها من المرحلة الأولى إلى مرحلة التتويج في مجموعة واحدة من الفرق العشرة المتأهلة لمرحلة التتويج وتخوض الفرق العشرة نظام دوري من ذهاب وإياب ويُتوَّج صاحب أكبر عدد من النقاط بطلًا للدوري الليبي.