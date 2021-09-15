كليمنتي يستدعي بن علي والتاجوري والمصراتي لمواجهة مصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 04:30 مساء
المصراتي وبن علي والتاجوري على الترتيب من اليمن. (أرشيفية : الإنترنت)

منح المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، خافيير كليمنتي، الضوء الأخضر لتوجيه الدعوة للثلاثي المحترف المعتصم المصراتي، لاعب نادي سبورتينغ براغا البرتغالي، والمحترف إسماعيل التاجوري، لاعب نادي نيويورك سيتي الأميركي، والمحترف أحمد بن علي، لاعب نادي كروتوني الإيطالي.

يأتي ذلك استعدادًا لمباراتي مصر في التاسع والثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل.

ويدخل المنتخب الوطني في معسكر خارجي بمدينة أنطاليا التركية استعدادًا للمباراة المهمة، كون المنتخب الليبي في الصدارة برصيد 6 نقاط ويليه المنتخب المصري، برصيد 4 نقاط، ثم الغابون بنقطة وحيدة، وأخيرًا أنغولاً دون نقاط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصريحات مثيرة في «كامب نو» بعد سقوط البارسا أمام البايرن.. كومان: نحن أقل جودة.....
رياضة عالمية
«أبل» تقدم هواتفها الجديدة وسط مشاكل متعددة
علوم وتكنولوجيا
«لم نتعرض للوشاية».. تفاصيل جديدة لساعات هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع
عربى
كريستيانو يسجل هدفه الأوروبي 135 وسط إفساد بويز السويسري للفرحة.. وسولشار يبرر ...
رياضة عالمية
ناخبو كاليفورنيا صوتوا ضد عزل حاكم الولاية
دولى
وفاة الشاعر الليبي علي الخرم
ثقافة وفن
رئيس هيئة الأركان الأميركية كان يخشى توجيه ترامب ضربة عسكرية للصين
دولى
اللجنة الليبية- المصرية تراجع الاتفاقات الموقعة سابقا في اجتماع.. الخميس
ليبيا
كاركاتير خيري - انتخابات 24 ديسمبر
كاريكاتير
«أجنحة الشام» السورية تسير رحلتين جويتين أسبوعيا بين بنغازي ودمشق
ليبيا
معسكر تركي لمنتخب ليبيا قبل مواجهتي مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
مصرع شاهد في قضية «فساد نتانياهو» بتحطم طائرة باليونان
دولى
حفتر وصالح يؤكدان للسيسي «اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة ...
ليبيا
نسيج من زمن مصر القديمة احتفظ بميزات ميكانيكية لآلاف السنين
ثقافة وفن
عامل ينقل «كورونا» لـ 13 غوريلا
طب وصحة
كاركاتير حليم - الفساد
كاريكاتير
«الإسكوا»: 160 مليار دولار مكاسب استقرار ليبيا للمنطقة
ليبيا
مكتب النائب العام: وزيرة الخارجية تحت طائلة «المساءلة الجنائية» بسبب موقفها من 3...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: «سوبارو» الجيل الخامس تنطلق رسميا