كليمنتي يستدعي بن علي والتاجوري والمصراتي لمواجهة مصر

المصراتي وبن علي والتاجوري على الترتيب من اليمن. (أرشيفية : الإنترنت)

منح المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، خافيير كليمنتي، الضوء الأخضر لتوجيه الدعوة للثلاثي المحترف المعتصم المصراتي، لاعب نادي سبورتينغ براغا البرتغالي، والمحترف إسماعيل التاجوري، لاعب نادي نيويورك سيتي الأميركي، والمحترف أحمد بن علي، لاعب نادي كروتوني الإيطالي.

يأتي ذلك استعدادًا لمباراتي مصر في التاسع والثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل.

ويدخل المنتخب الوطني في معسكر خارجي بمدينة أنطاليا التركية استعدادًا للمباراة المهمة، كون المنتخب الليبي في الصدارة برصيد 6 نقاط ويليه المنتخب المصري، برصيد 4 نقاط، ثم الغابون بنقطة وحيدة، وأخيرًا أنغولاً دون نقاط.