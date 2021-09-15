مدرب مغربي يصل لتولي مهمة المدينة في الموسم الجديد

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 04:21 مساء
المدرب المغربي الحسن الغسلي. (صفحة نادي المدينة عبر فيسبوك)

أعلن نادي المدينة وصول المدرب المغربي الحسن الغسلي إلى العاصمة طرابلس؛ وذلك من أجل توقيع عقد للإشراف على تدريب الفريق الأول في الموسم المقبل، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لنادي المدينة عبر «فيسبوك».

وكانت إدارة نادي المدينة تعاقدت مع كل من اللاعب التونسي المبروك الجندلي ومع الظهير الأيسر محمد الفطيسي قادمًا من نادي المحلة والهادي عمارة والمنتصربالله أرتيمة والمهاجم يعقوب عبدالله قادمًا من فريق الخمس وعبدالسلام أبوكراع قادمًا من فريق الخمس.
 
أيضًا تم التعاقد مع حارس خليج سرت عمار مسعود ومعاذ عبدالمجيد والمدافع محمد الشبلي والمعتصم البقرمي وعاطف علي بجانب تجديد عقد المحترف الكاميروني جاكويس هامان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصريحات مثيرة في «كامب نو» بعد سقوط البارسا أمام البايرن.. كومان: نحن أقل جودة.....
رياضة عالمية
«أبل» تقدم هواتفها الجديدة وسط مشاكل متعددة
علوم وتكنولوجيا
«لم نتعرض للوشاية».. تفاصيل جديدة لساعات هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع
عربى
كريستيانو يسجل هدفه الأوروبي 135 وسط إفساد بويز السويسري للفرحة.. وسولشار يبرر ...
رياضة عالمية
ناخبو كاليفورنيا صوتوا ضد عزل حاكم الولاية
دولى
وفاة الشاعر الليبي علي الخرم
ثقافة وفن
رئيس هيئة الأركان الأميركية كان يخشى توجيه ترامب ضربة عسكرية للصين
دولى
اللجنة الليبية- المصرية تراجع الاتفاقات الموقعة سابقا في اجتماع.. الخميس
ليبيا
كاركاتير خيري - انتخابات 24 ديسمبر
كاريكاتير
«أجنحة الشام» السورية تسير رحلتين جويتين أسبوعيا بين بنغازي ودمشق
ليبيا
معسكر تركي لمنتخب ليبيا قبل مواجهتي مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
مصرع شاهد في قضية «فساد نتانياهو» بتحطم طائرة باليونان
دولى
حفتر وصالح يؤكدان للسيسي «اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة ...
ليبيا
نسيج من زمن مصر القديمة احتفظ بميزات ميكانيكية لآلاف السنين
ثقافة وفن
عامل ينقل «كورونا» لـ 13 غوريلا
طب وصحة
كاركاتير حليم - الفساد
كاريكاتير
«الإسكوا»: 160 مليار دولار مكاسب استقرار ليبيا للمنطقة
ليبيا
مكتب النائب العام: وزيرة الخارجية تحت طائلة «المساءلة الجنائية» بسبب موقفها من 3...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: «سوبارو» الجيل الخامس تنطلق رسميا