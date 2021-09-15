مدرب مغربي يصل لتولي مهمة المدينة في الموسم الجديد

المدرب المغربي الحسن الغسلي. (صفحة نادي المدينة عبر فيسبوك)

أعلن نادي المدينة وصول المدرب المغربي الحسن الغسلي إلى العاصمة طرابلس؛ وذلك من أجل توقيع عقد للإشراف على تدريب الفريق الأول في الموسم المقبل، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لنادي المدينة عبر «فيسبوك».

وكانت إدارة نادي المدينة تعاقدت مع كل من اللاعب التونسي المبروك الجندلي ومع الظهير الأيسر محمد الفطيسي قادمًا من نادي المحلة والهادي عمارة والمنتصربالله أرتيمة والمهاجم يعقوب عبدالله قادمًا من فريق الخمس وعبدالسلام أبوكراع قادمًا من فريق الخمس.



أيضًا تم التعاقد مع حارس خليج سرت عمار مسعود ومعاذ عبدالمجيد والمدافع محمد الشبلي والمعتصم البقرمي وعاطف علي بجانب تجديد عقد المحترف الكاميروني جاكويس هامان.