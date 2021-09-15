الصويعي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»: تطبيق آلية الهبوط.. لاعب شمال أفريقيا محلي.. انطلاق الدوري الممتاز 22 أكتوبر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 03:22 مساء
شعار اتحاد الكرة الليبي. (أرشيفية : الإنترنت)

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بمدينة طرابلس، ناقش فيه جملة من المواضيع.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، قال الأمين العام لاتحاد الكرة ناصر الصويعي: «تم الاتفاق في الاجتماع على تطبيق قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم بتنظيم مسابقة الدوري الممتاز، وتطبيق آلية الهبوط للموسم الرياضي 2020 /2021 بهبوط 4 فرق».

وأضاف: «اعتماد معاملة لاعبى شمال أفريقيا، معاملة اللاعبين المحليين والسماح لكل نادٍ بالقسم الممتاز والدرجة الأولى بتسجيل عدد 2 لاعبين».
 
وأكمل الصويعي: «تم تكليف عبدالعزيز بن سليمان برئاسة لجنة القيد وشؤون اللاعبين، وعبدالفتاح قمبيج برئاسة لجنة المنتخبات، ونصرالدين قرين برئاسة لجنة التحكيم، وبخصوص الدوري الممتاز سينطلق في 22  أكتوبر المقبل، بنظام المجموعتين، ومسابقة الدرجة الأولى تنطلق 11 نوفمبر المقبل، والدرجتان الثانية والثالثة في الأول من ديسمبر المقبل».

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