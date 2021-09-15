البهلول رئيسا لفرعي دراجات طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 11:26 صباحا
البهلول المبروك عيسي. (أرشيفية : الإنترنت)

صدر عن رئيس الاتحاد الليبي للدراجات المكلف، مرعي رمضان، قرار بإعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس، وأُسنِدت رئاسته إلى البهلول المبروك عيسي.

وتشكل الاتحاد الفرعي أيضًا من النائب مصطفى بلقاسم جمعة، والأمين العام محمد بشير المرابط، وأمين الصندوق، فاتح بشير المرابط، وعضوية عبدالرزاق الزعيط، وحسين الزوبيك ونجاح الزنتاني.

سبق وأكد مرعي رمضان، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أنه جارٍ التجهيز للمشاركة في البطولة العربية للدراجات بجميع الفئات والتخصصات التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

وأضاف مرعي أنه تمت مخاطبة وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بشأن دعم المنتخبات للمشاركة والاستعداد في الحدث العربي.

وأكمل مرعي أن المشاركة تتطلب تكاتف الجهود، والتنسيق مع الاتحادات الفرعية لإقامة سباقات لاختيار الدراجين المتفوقين للمشاركة في هذا الاستحقاق، والتركيز على تحقيق الدراجين أرقامًا تؤهلهم لمشاركة مشرفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ناخبو كاليفورنيا صوتوا ضد عزل حاكم الولاية
دولى
مراجعة الاتفاقات المبرمة سابقا لتفعيلها باجتماع اللجنة العليا الليبية - المصرية ...
ليبيا
كاركاتير خيري - انتخابات 24 ديسمبر
كاريكاتير
«أجنحة الشام» السورية تسير رحلتين جويتين أسبوعيا بين بنغازي ودمشق
ليبيا
معسكر تركي لمنتخب ليبيا قبل مواجهتي مصر في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
والد بطل رمي القرص زكريا الأحمر لـ«بوابة الوسط»: أنقذوا شباب الرياضيين
رياضة محلية
السني في حديث إلى «بوابة الوسط»: ناشدت الوزارات لصيانة ملعب سبها دون جدوى
رياضة محلية
مصرع شاهد في قضية «فساد نتانياهو» بتحطم طائرة باليونان
دولى
حفتر وصالح يؤكدان للسيسي «اتساق مواقفهما مع المنظور المصري لإدارة المرحلة ...
ليبيا
نسيج من زمن مصر القديمة احتفظ بميزات ميكانيكية لآلاف السنين
ثقافة وفن
بوتين يأمل أن يبقى بصحة جيدة بفضل تلقيه لقاح «سبوتنيك - في»
دولى
نابليون يعود إلى فرساي في استعراض عسكري رمزي
ثقافة وفن
بالتوقيت الليبي انطلاق موسم دوري أبطال أوروبا الجديد بنكهة النجوم.. الثلاثاء
رياضة عالمية
«بيليه» يغادر العناية المركزة في «أينشتاين» ويتجه إلى منزله
رياضة عالمية
الصين تسارع للقضاء على بؤرة «كوفيد» جديدة في المدارس
دولى
«إنفاذ القانون» فرع طرابلس تضبط 105 متهمين في جرائم قتل وسرقة ونصب خلال 3 أشهر
ليبيا
بوتين يخضع للحجر بعد إصابات بـ«كوفيد» في أوساطه
دولى
«تانكر تراكرز»: رصد ناقلة نفط إيرانية تفرغ حمولة زيت وقود في سورية للبنان
عربى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بين «انتقادات» و«أعذار».. تباين آراء النواب بشأن سحب الثقة من حكومة الدبيبة