البهلول رئيسا لفرعي دراجات طرابلس

البهلول المبروك عيسي. (أرشيفية : الإنترنت)

صدر عن رئيس الاتحاد الليبي للدراجات المكلف، مرعي رمضان، قرار بإعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للدراجات بطرابلس، وأُسنِدت رئاسته إلى البهلول المبروك عيسي.

وتشكل الاتحاد الفرعي أيضًا من النائب مصطفى بلقاسم جمعة، والأمين العام محمد بشير المرابط، وأمين الصندوق، فاتح بشير المرابط، وعضوية عبدالرزاق الزعيط، وحسين الزوبيك ونجاح الزنتاني.

سبق وأكد مرعي رمضان، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أنه جارٍ التجهيز للمشاركة في البطولة العربية للدراجات بجميع الفئات والتخصصات التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

وأضاف مرعي أنه تمت مخاطبة وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بشأن دعم المنتخبات للمشاركة والاستعداد في الحدث العربي.

وأكمل مرعي أن المشاركة تتطلب تكاتف الجهود، والتنسيق مع الاتحادات الفرعية لإقامة سباقات لاختيار الدراجين المتفوقين للمشاركة في هذا الاستحقاق، والتركيز على تحقيق الدراجين أرقامًا تؤهلهم لمشاركة مشرفة.