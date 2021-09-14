معسكر تركي لمنتخب ليبيا قبل مواجهتي مصر في تصفيات كأس العالم

رحلة لمنتخب ليبيا. (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)

يدخل المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم بداية من 27 سبتمبر الجاري معسكرًا تحضيريًا خارجيًا في مدينة أنطاليا التركية، استعدادًا لمواجهة المنتخب المصري في إطار الجولتين الثالثة والرابعة بالقاهرة وبنغازي خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل ضمن تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل بقطر 2022.

المنتخب الوطني يسعى من خلال المعسكر الاستعدادي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الأشقاء بملعب برج العرب الذي اختارته مصر لمباراة الجولة الثالثة في التاسع من شهر أكتوبر المقبل.

الجولة الرابعة من التصفيات بين المنتخبين ستُقام في ملعب شهداء بنينا ببنغازي في الثاني عشر من أكتوبر.

المنتخب الوطني حاليًا يتواجد في صدارة المجموعة بستة نقاط ومصر ثانيًا بأربع نقاط والغابون ثالثًا بنقطة واحدة وأنغولا دون نقاط.

منتخب ليبيا. (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)

منتخب ليبيا. (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)

منتخب ليبيا. (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)