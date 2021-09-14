الأهلي طرابلس يتعاقد مع التكبالي بأمر فرنسي ويستعد لعودة الكونفدرالية أمام بطل السودان

المدافع محمد التكبالي. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

تعاقدت إدارة نادي الأهلي طرابلس مع المدافع محمد التكبالي قادمًا من النجم المتلوي التونسي بعقد لمدة 3 سنوات بتعليمات من المدرب الفرنسي الجديد لنادي الأهلي طرابلس بارنارد سايموندي.



التكبالي قلب دفاع وظهير أيمن مميز تألق في الدوري التونسي وخطف الأنظار وأصبح أساسيًّا رغم صغر سنه؛ حيث يبلغ من العمر 23 عامًا.

من جهة أخرى، وصلت بعثة الأهلي طرابلس إلى طرابلس قادمة من السودان بعد فشل إقامة مباراة الذهاب مع فريق حي الوادي نيالا السوداني في السودان ضمن الدور التمهيدي لبطولة «الكونفدرالية» بسبب عدم قانونية الملعب في السودان.

الأمر الذي دعا لجنة الطوارئ بلجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي إلى إلغاء مباراة الذهاب والاكتفاء بمباراة واحده في الإياب والتي ستقام بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي في 19 سبتمبر الجاري.