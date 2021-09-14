الأهلي طرابلس يتعاقد مع التكبالي بأمر فرنسي ويستعد لعودة الكونفدرالية أمام بطل السودان

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 06:08 مساء
المدافع محمد التكبالي. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

تعاقدت إدارة نادي الأهلي طرابلس مع المدافع محمد التكبالي قادمًا من النجم المتلوي التونسي بعقد لمدة 3 سنوات بتعليمات من المدرب الفرنسي الجديد لنادي الأهلي طرابلس بارنارد سايموندي.
 
التكبالي قلب دفاع وظهير أيمن مميز تألق في الدوري التونسي وخطف الأنظار وأصبح أساسيًّا رغم صغر سنه؛ حيث يبلغ من العمر 23 عامًا.

من جهة أخرى، وصلت بعثة الأهلي طرابلس إلى طرابلس قادمة من السودان بعد فشل إقامة مباراة الذهاب مع فريق حي الوادي نيالا السوداني في السودان ضمن الدور التمهيدي لبطولة «الكونفدرالية» بسبب عدم قانونية الملعب في السودان.

الأمر الذي دعا لجنة الطوارئ بلجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي إلى إلغاء مباراة الذهاب والاكتفاء بمباراة واحده في الإياب والتي ستقام بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي في 19 سبتمبر الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالتوقيت الليبي انطلاق موسم دوري أبطال أوروبا الجديد بنكهة النجوم.. الثلاثاء
رياضة عالمية
«بيليه» يغادر العناية المركزة في «أينشتاين» ويتجه إلى منزله
رياضة عالمية
«إنفاذ القانون» فرع طرابلس تضبط 105 متهمين في جرائم قتل وسرقة ونصب خلال 3 أشهر
ليبيا
بوتين يخضع للحجر بعد إصابات بـ«كوفيد» في أوساطه
دولى
«تانكر تراكرز»: رصد ناقلة نفط إيرانية تفرغ حمولة زيت وقود في سورية للبنان
عربى
عامل ينقل «كورونا» لـ 13 غوريلا
طب وصحة
«الإسكوا»: 160 مليار دولار مكاسب استقرار ليبيا للمنطقة
ليبيا
أخنوش يبدأ مشاورات تشكيل حكومة جديدة بالمغرب
دولى
مكتب النائب العام: وزيرة الخارجية تحت طائلة «المساءلة الجنائية» بسبب موقفها من 3...
ليبيا
زيادة الطلب على استنساخ الإبل في الإمارات
علوم وتكنولوجيا
أبوبكر سعيد: أي زعزعة للحكومة تعني تأجيل الانتخابات.. وهذا لا يقبله الليبيون
ليبيا
طوارئ «كاف» تلغي مباراة الذهاب في السودان وتحتكم لملعب بنينا بين الأهلي طرابلس ...
رياضة محلية
الحافي ينفي الاتفاق مع المشري على عقد «الدستورية» للنظر في قانون انتخاب الرئيس
ليبيا
شاومي تقتحم عالم السيارات الكهربائية
سيارات
«فرانس برس»: الجيش السوداني لا يزال مهيمنا بعد عامين من الإطاحة بالبشير
عربى
تجربة صاروخية جديدة في كوريا الشمالية تثير قلق واشنطن
دولى
فلاشينغ ميدوز: ميدفيديف يحرز باكورة ألقابه الكبيرة ويحرم ديوكوفيتش من الإنجاز
رياضة عالمية
كليمنتي: درسنا منتخب مصر جيدا.. ولن نلعب عشوائيا
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بين «انتقادات» و«أعذار».. تباين آراء النواب بشأن سحب الثقة من حكومة الدبيبة