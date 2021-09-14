الاتحاد يهبط في تونس ويعسكر لبطل زنجبار في دوري الأبطال أملا في مواجهة الترجي

مباراة فريق الاتحاد أمام بطل زنجبار. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

وصلت بعثة فريق الاتحاد، أمس الإثنين، إلى تونس، بعد نجاح مساعي الاتصالات بين الجانب الليبي وجاره التونسي للموافقة على هبوط الطائرة الرئاسية التي تحمل الفريق في مطار قرطاج مباشرة.

جاءت الخطوة لإجراء مباراة الإياب بين فريق الاتحاد وفريق «كي أم» بطل زنجبار يوم التاسع عشر من سبتمبر الجاري على ملعب الطيب المهيري بصفاقس وهو الملعب الذي سبق واختاره فريق الاتحاد.

يأتي هذا ضمن منافسات الدور التمهيدي الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكانت مباراة الذهاب في زنجبار انتهت لصالح فريق الاتحاد بنتيجة هدفين نظفين ويسعي فريق الاتحاد إلى الظفر بنتيجة الإياب للتأهل إلى الدور الثاني وملاقاة فريق الترجي التونسي.

فريق الاتحاد في تونس. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)