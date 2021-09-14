الهدى يلتقي الأهلي طرابلس والسويحلي يواجه الهلال في ختام طائرة الشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 05:36 مساء
جانب من منافسات الطائرة الليبية. (إنترنت)

يُسدل الستار، اليوم الثلاثاء، بصالة الألعاب الرياضية بمصراتة على نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة للفئتين تحت 14 وتحت 17 عامًا.

في نهائي الكأس تحت 14عامًا سيجمع اللقاء فريق الهدى مع الأهلي طرابلس وكلاهما فى رصيده ثلاث نقاط بعد أن حقق كل منهما الفوز على الهلال بنتيجة شوطين دون رد والفائز منهما سيُتوَّج بكأس البطولة.
 
وفي نهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة تحت 17 عامًا سيجمع اللقاء الهلال والسويحلي وكلاهما حقق الفوز في مبارياته الأولى على الجزيرة الهلال فاز بثلاثة أشواط مقابل شوطين كانت نتائجها (25 /21، 25/ 16، 25/ 20، 25 /23، 15/ 12) والسويحلي حقق الفوز على الجزيرة بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/ 13، 25/ 12، 25/ 22).

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