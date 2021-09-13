الصربي «برانكو» يجاوب على الأسئلة في مؤتمر تقديمه للاتحاد المصراتي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 03:43 مساء
برانكو وجهازه المعاون في الاتحاد المصراتي. (صفحة الاتحاد المصراتي عبر فيسبوك)

قدمت إدارة نادي الاتحاد المصراتي الطاقم الفني الذي سيشرف على الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل 2021 – 2022.

ويضم الجهاز الفني المدرب الصربي برانكو سميليانيتش ومدرب حراس الفريق أحمد اصميدة، والمعد البدني جبرائيل ردجوليتش، من خلال مؤتمر صحفي بمشاركة المدير التنفيذي للنادي محمد شاكة، ورئيس لجنة التعاقدات الفنية للفريق محمد الشامي، وإداري الفريق عبدالحكيم عوينة.

شارك عدد من الإعلاميين والصحفيين الرياضيين والقنوات الفضائية وكذلك عدد من قدامى وجماهير النادي بحسب الصفحة الرسمية للنادي عبر «فيسبوك».

تحدثت إدارة النادي واللجنة الفنية والمدرب عن طموحات وتطلعات الفريق في الموسم الرياضي الجديد، وكذلك تم الإجابة على عديد الأسئلة الموجهة من الإعلاميين والصحفيين الحاضرين وكذلك عدد من الجماهير.

يذكر أن برانكو كان قد خاض أول حصة تدريبية مع الفريق الخميس الماضي قبل أن يتم تقديمه في مؤتمر صحفي.

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