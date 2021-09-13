المدينة يتعاقد مع المدافع التونسي المبروك الجندلي قادما من أحد السعودي (صور)

محمد الفطيسي. (صفحة نادي المدينة عبر فيسبوك)



تعاقدت إدارة نادي المدينة مع اللاعب التونسي، المبروك الجندلي، قادمًا من نادي أُحد السعودي بالدرجة الثانية وسبق له اللعب مع كل من اتحاد بقردان، واتحاد تطاوين بالدوري التونسي، ويشغل الرياضي مركز قلب الدفاع وهو من مواليد 1992.

وكانت إدارة نادي المدينة قد تعاقدت مع كل من الظهير الأيسر محمد الفطيسي قادمًا من نادي المحلة، والهادي عمارة والمنتصربالله أرتيمة، والمهاجم يعقوب عبدالله قادمًا من فريق الخمس.

أيضا تم التعاقد مع حارس خليج سرت عمار مسعود، ومعاذ عبد المجيد، والمدافع محمد الشبلي، والمعتصم البقرمي وعاطف علي بجانب تجديد عقد المحترف الكاميروني جاكويس هامان.

معاذ عبدالمجيد. (صفحة نادي المدينة عبر فيسبوك)

المعتصم البقرمي. (صفحة نادي المدينة عبر فيسبوك)

محمد الشلبي. (صفحة نادي المدينة عبر فيسبوك)

المبروك الجندلي. (صفحة نادي المدينة عبر فيسبوك)

عمار مسعود. (صفحة نادي المدينة عبر فيسبوك)