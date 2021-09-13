الاتحاد يغادر زنجبار استعدادا للعودة إلى صفاقس أملا في ملاقاة الترجي التونسي

فريق الاتحاد يغادر زنجبار. (إنترنت)

غادرت اليوم الإثنين، بعثة فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد الليبي أرض دولة زنجبار في طريقها إلى تونس مباشرة لإقامة مباراة الإياب ضمن منافسات الدور التمهيدي الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام فريق «كي إم» بطل زنجبار في التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري.

تقام المباراة على ملعب الطيب المهيري بصفاقس وهو الملعب الذي اختاره فريق الاتحاد، وقد قطع فريق الاتحاد نصف المشوار للتأهل إلى الدور الثاني بعد فوزه أمس الأحد بهدفين نظيفين وفي انتظار ما تسفر عنه مباراة الإياب بملعب الطيب المهيري.

فريق الاتحاد ينتظر حال تأهله ملاقاة الترجي الرياضي التونسي في الدور الثاني من منافسات البطولة القارية الكبرى على صعيد الأندية.