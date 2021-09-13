طوارئ «كاف» تلغي مباراة الذهاب في السودان وتحتكم لملعب بنينا بين الأهلي طرابلس وحي الوادي

جانب من استعدادات الأهلي طرابلس في السودان. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)



قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إلغاء مباراة الذهاب بين حي الوادي نيالا السوداني، والأهلي طرابلس، في إطار الدور التمهيدي لبطولة «الكونفدرالية» دون احتساب أي نتيجة لمباراة الذهاب واعتبارها كأن لم تكن والاكتفاء بمباراة واحدة فاصلة ستقام في ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي لحسم ورقة الترشح إلى الدور المقبل.

وبهذا تُلغى خاصية الهدف خارج الأرض وإذا انتهت المباراة من دون أهداف سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة، وجاء قرار لجنة الطواري بـ«كاف» بعد إحالة ملف المباراة إلى لجنة الطواري في الاتحاد الأفريقي للبت في موضوع المباراة.

يأتي هذا بسبب عدم وجود ملعب قانوني تقام عليه المباراة حسب مراقب المباراة ورفض فريق الأهلي طرابلس اللعب في ملاعب غير قانونية، وعدم صلاحية الأرضية حسب تقرير المدرب والإداريين؛ لذا تم إبلاغ الاتحاد الأفريقي عن طريق الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم.

وتجبر لوائح الاتحاد الأفريقي النادي المستضيف على توفير وسائل إقامة وتنقل للفريق الضيف، وهذا ما لم يحد؛ ما دفع مسؤولي نادي الأهلي طرابلس للتدخل لدى «كاف» ومن ثم منح مهلة للفريق السوداني الذي عجز في توفير الشروط المطلوبة، رغم ما تكبده نادي الأهلي طرابلس من مشاق سفر وإقامة.