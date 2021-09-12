طارئ يتسبب في تأجيل مباراة الأهلي طرابلس في السودان بالكونفدرالية 24 ساعة

جانب من استعدادات الأهلي طرابلس في السودان. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

تقرر تأجيل مباراة فريق الكرة الأول بنادي الأهلي طرابلس أمام مضيفه نادي حي الوادي نيالا السوداني لمدة 24 ساعة؛ لتقام غدًا الإثنين بدلاً من اليوم الأحد.

يأتي هذا بعد اعتراض إدارة النادي الأهلي على سوء أرضية ملعب الخرطوم ومرافقه، وتقديم شكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لنادي الأهلي طرابلس عبر «فيسبوك».

تقرر رسميًا نقل مباراة النادي الأهلي طرابلس ونادي حي الوادي نيالا السوداني ضمن الدور الأول من بطولة كـأس الكونفيدرالية الأفريقية إلى ملعب الأبيض بواقع 450 كيلومترًا جنوب غرب الخرطوم على أن تقام يوم الإثنين 13 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثالثة عصرًا.