رئيس مؤسسة النفط يجتمع بوفد اتحاد كرة القدم الليبي (صور)

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، بالمقر الرئاسي للمؤسسة في طرابلس، وفد الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة رئيس اتحاد الكرة عبد الحكيم الشلماني ونائبه الأول خميس آدم، وعضوي الاتحاد نوري جموم، وسعاد الشيباني، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدايم.
رحب المهندس مصطفى صنع الله بوفد الاتحاد الليبي لكرة القدم وهنأهم بالفوز الثمين الذي حققه المنتخب الليبي لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2022، الذي كانت له أصداء كبيره ، وعمت الفرحة على الجميع في ظل الأوضاع الراهنة والمؤلمة، بحسب ما جاء في صفحة الموسسة الليبية للنفط عبر «فيسبوك».
من جانبه قدم الشلماني، جزيل شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على حسن استقباله وسرعة استجابته لهذا اللقاء، وأعرب عن إعجابه الكبير بقدرته على تحمل ضغوطات المرحلة، وتواجده المتواصل ومتابعته لسير العمل في أغلب المدن الليبية.
وأضاف الشلماني: «أن الاتحاد الليبي لكرة القدم والمؤسسة الوطنية للنفط يجتمعان في كونهما جهتين تعملان ضمن مؤسسة موحدة تعمل لصالح جميع الليبيين».
واستعرض بعدها، الاحتياجات الملحة للاتحاد الليبي لكرة القدم، التي ستمكنه من القيام بدوره تجاه الكرة الليبية وبصورة ناجحة ومشرفة، وناقش إمكانية مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في رعاية الأندية الرياضية، وكذلك توفير بعض الاحتياجات الملحة للمنتخب الليبي في هذه المرحلة الحاسمة التي قد تصل بالمنتخب الليبي لأول مرة لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2022.
من جانبه أكد المهندس مصطفى صنع الله أن الرياضة، وكرة القدم تحديدًا، وفي جميع المناسبات الدولية جمعت كل الليبيين، وأضاف أن المؤسسة الوطنية للنفط تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة والبرامج الرياضة ولن تتوانى في تذليل بعض العراقيل التي تعيق عمل الاتحاد الليبي لكرة القدم، وفق المتاح، متمنيًا للمنتخب الليبي كل التوفيق والنجاح والفوز والوصول للنهائيات.