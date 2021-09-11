رئيس مؤسسة النفط يجتمع بوفد اتحاد كرة القدم الليبي (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 11 سبتمبر 2021, 06:55 مساء
جانب من اجتماع رئيس مؤسسة النفط بوفد اتحاد الكرة. (إنترنت)

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، بالمقر الرئاسي للمؤسسة في طرابلس، وفد الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة رئيس اتحاد الكرة عبد الحكيم الشلماني ونائبه الأول خميس آدم، وعضوي الاتحاد نوري جموم، وسعاد الشيباني، وبحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدايم.

رحب المهندس مصطفى صنع الله بوفد الاتحاد الليبي لكرة القدم وهنأهم بالفوز الثمين الذي حققه المنتخب الليبي لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2022، الذي كانت له أصداء كبيره ، وعمت الفرحة على الجميع في ظل الأوضاع الراهنة والمؤلمة، بحسب ما جاء في صفحة الموسسة الليبية للنفط عبر «فيسبوك».

من جانبه قدم الشلماني، جزيل شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على حسن استقباله وسرعة استجابته لهذا اللقاء، وأعرب عن إعجابه الكبير بقدرته على تحمل ضغوطات المرحلة، وتواجده المتواصل ومتابعته لسير العمل في أغلب المدن الليبية.

وأضاف الشلماني: «أن الاتحاد الليبي لكرة القدم والمؤسسة الوطنية للنفط يجتمعان في كونهما جهتين تعملان ضمن مؤسسة موحدة تعمل لصالح جميع الليبيين».

واستعرض بعدها، الاحتياجات الملحة للاتحاد الليبي لكرة القدم، التي ستمكنه من القيام بدوره تجاه الكرة الليبية وبصورة ناجحة ومشرفة، وناقش إمكانية مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها في رعاية الأندية الرياضية، وكذلك توفير بعض الاحتياجات الملحة للمنتخب الليبي في هذه المرحلة الحاسمة التي قد تصل بالمنتخب الليبي لأول مرة لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2022.

من جانبه أكد المهندس مصطفى صنع الله أن الرياضة، وكرة القدم تحديدًا، وفي جميع المناسبات الدولية جمعت كل الليبيين، وأضاف أن المؤسسة الوطنية للنفط تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة والبرامج الرياضة ولن تتوانى في تذليل بعض العراقيل التي تعيق عمل الاتحاد الليبي لكرة القدم، وفق المتاح، متمنيًا للمنتخب الليبي كل التوفيق والنجاح والفوز والوصول للنهائيات.

جانب من اجتماع رئيس مؤسسة النفط بوفد اتحاد الكرة. (إنترنت)
جانب من اجتماع رئيس مؤسسة النفط بوفد اتحاد الكرة. (إنترنت)
جانب من اجتماع رئيس مؤسسة النفط بوفد اتحاد الكرة. (إنترنت)
جانب من اجتماع رئيس مؤسسة النفط بوفد اتحاد الكرة. (إنترنت)
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