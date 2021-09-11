مرعي: بدأنا الاستعداد للمشاركة في بطولة العرب للدراجات

منافسات الدراجات الليبية. (إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للدراجات المكلف مرعي رمضان، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أنه جارٍ التجهيز للمشاركة في البطولة العربية للدراجات بجميع الفئات والتخصصات التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.

وأضاف مرعي أنه تمت مخاطبة وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنيةالموقتة، بشأن دعم المنتخبات للمشاركة والاستعداد في الحدث العربي.

وأكمل مرعي أن المشاركة تتطلب تكاتف الجهود، والتنسيق مع الاتحادات الفرعية لإقامة سباقات لاختيار الدراجين المتفوقين للمشاركة في هذا الاستحقاق، والتركيز على تحقيق الدراجين أرقامًا تؤهلهم لمشاركة مشرفة.