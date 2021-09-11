«براعم الهدى» أبطال الطائرة الليبية تحت 14عاما (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 11 سبتمبر 2021, 06:43 مساء
تتويج الهدى بكأس الكرة الطائرة تحت 14عاما. (إنترنت)

توج أمس الجمعة فريق «الهدى» من منطقة سيلين بمدينة الخمس بكأس وذهبية ليبيا للكرة الطائرة تحت 14عامًا بعد أن حقق فوزه الخامس على التوالي في النهائيات التي احتضنتها قاعة مصراتة للألعاب الرياضية، وجاء الفوز على حساب «السويحلي» المستضيف بنتيجة شوطين لصفر كانت نتيجتهما 25/ 17، 25/ 23.
وفي بقية نتائج الأمس فاز «الأهلي طرابلس» على الجزيرة بنتيجة شوطين دون رد كانت نتيجتهما (25 /14، 25 /11)، وفوز «الهلال» على «الأخضر»، بنتيجة شوطين لصفر كانت نتيجتهما (25/ 22، 25/ 22).

الترتيب النهائي
توج فريق «الهدى» بكأس وذهبية البطولة بعد أن حقق الفوز في مبارياته الخمس التي خاضها، وجمع في رصيده 14 نقطة وتوج «الهلال» بالمدالية الفضية، وتوج «السويحلي» بالمدالية البرونزية، ورابعًا «الأهلي طرابلس»، وخامسًا «الأخضر»، وجاء «الجزيرة» في الترتيب السادس والأخير.

حفل الختام
وفي ختام بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 14عامًا، أُقيم حفل التتويج، وحصل على أفضل ضارب أيوب الزين لاعب «السويحلي»، وأفضل لاعب مستقبل عبد الباري الميساوي من نادي «الهدى»، وأفضل لاعب مرسل سند المغربي من «الهلال»، وأفضل لاعب ليبرو مؤيد العلواني من «الأخضر»، وأفضل لاعب معد عبد المعين نجم «الهلال»، وأفضل لاعب شامل محمد حامد من نادي «الهدى»، وأفضل حائط صد عبد العظيم طقطوق من «السويحلي».

تتويج الهدى بكأس الكرة الطائرة تحت 14عاما. (إنترنت)
تتويج الهدى بكأس الكرة الطائرة تحت 14عاما. (إنترنت)
تتويج الهدى بكأس الكرة الطائرة تحت 14عاما. (إنترنت)
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