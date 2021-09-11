«الأهلي طرابلس» يجري أول حصة تدريبية بالخرطوم بعد تغيير ملعب الأبيض

تدريبات فريق الأهلي طرابلس. (إنترنت)

أجرى فريق «الأهلي طرابلس»، أمس الجمعة، أول حصة تدريبية في العاصمة السودانية الخرطوم؛ استعدادًا لمواجهة فريق «حي الوادي»، غدًا الأحد، ضمن مرحلة الأدوار التمهيدية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيجري «الأهلي طرابلس»، اليوم السبت، حصة تدريبية على ملعب المباراة بالخرطوم في نفس توقيت المباراة الساعة الثالثة مساءً، الذي تم تغييره، حيث كان من المقرر أن تقام المباراة بملعب الأبيض.

وقد أُقيم ظهر اليوم السبت الاجتماع الفني للقاء «الأهلي» و«حي الوادي» في مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم لتقديم الزي الرسمي للفريقين والاتفاق على كل الأمور الإدارية للقاء.

وسيقود اللقاء طاقم تحكيم إثيوبي يتوسطه ميتيكو تيوودروس ومساعد أول كيندي موسى ومساعد ثانٍ شوانغيزاو تيبابال وحكم رابع بيروك يمن برهان.

تدريبات فريق الأهلي طرابلس. (إنترنت)

تدريبات فريق الأهلي طرابلس. (إنترنت)