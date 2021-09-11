الاتحاد جاهز لبطل زنجبار بعد صراعه مع الرادار

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 11 سبتمبر 2021, 03:30 مساء
وصول فريق الاتحاد إلى زنجبار. (إنترنت)

وصلت، اليوم السبت، بعثة فريق الاتحاد إلى جزيرة زنجبار، بعد رحلة شاقة استمرت أكثر من ست ساعات ونصف الساعة، سادها بعض الغموض، بسبب اختفاء الطائرة، وجهاز التتبع من الرادار.

وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، متابعة لظروف الطائرة وتتبُّع رحلة الوصول لبعثة فريق الاتحاد إلى زنجبار، والتي وصلتها فجر اليوم.

فريق الاتحاد سيخوض، اليوم السبت، أولى مباراته في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا مع فريق «كي أم» الزنجباري.

وسيقود فريق الاتحاد في المباراة المدرب الوطني أسامة الحمادي ويسعي فريق الاتحاد للعودة بنتيجة إيجابية من زنجبار والتي رفضت تأجيل المباراة بسبب عراقيل التنقل التي صاحبت رحلة الاتحاد رغم موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على التأجيل.

ويقود اللقاء طاقم التحكيم الرواندي بقيادة حكم ساحة عبدالكريم تواجيروموكيزا ومساعد أول جوستين كارانغوا ومساعد ثانٍ أونوري سيمبا والحكم الرابع صامويل ويكوندا، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب الطيب المهيري بصفاقس يوم 19 سبتمبر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو يقود مانشستر أمام نيوكاسل في أول ظهور على ملعب «أولد ترافورد»
رياضة عالمية
نمساوي يحنط والدته المتوفاة طمعا في مخصصاتها الاجتماعية
منوعات
أبحاث أميركية: لقاحات «كوفيد» تقي من الإصابة الشديدة الناجمة عن «دلتا»
دولى
أميركا تحيي ذكرى 11 سبتمبر على وقع الانسحاب من أفغانستان
دولى
العاهل المغربي يكلف رجل الأعمال عزيز أخنوش تشكيل الحكومة
عربى
الاحتلال يعلن توقيف اثنين من المعتقلين الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع
دولى
استئناف التصدير من ميناءي السدرة ورأس لانوف بعد توقف دام 24 ساعة
ليبيا
شركات التكنولوجيا كسبت المليارات خلال الحرب على الإرهاب
اقتصاد
رسميًا.. الأهلي بنغازي يتعاقد مع مدرب كرواتي
رياضة محلية
22 نائبا يستغربون من عدم التصويت على قانون انتخاب الرئيس: مخالفة للوائح
ليبيا
جمعية ليبية تحذر من انقراضها.. «البوسيدونيا» رئة البحر المتوسط
علوم وتكنولوجيا
«الفرسان» ستة على ستة
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: «مباراة» المساءلة بين الحكومة والبرلمان تنتهي دون حسم
ليبيا
غوتيريس يبدي خشيته من تكرار السيناريو الأفغاني في منطقة الساحل الأفريقي
دولى
كوبيش: خطة لـ«انسحاب مرحلي» للمرتزقة والمقاتلين الأجانب
ليبيا
في العدد 303: الحكومة تنجو من استجواب البرلمان.. وإطلاق أبناء ورجال القذافي
ليبيا
كوبيش: المسؤولون الليبيون ملتزمون بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر
ليبيا
العثماني وقادة «العدالة والتنمية» يستقيلون بعد هزيمة انتخابية مدوية بالمغرب
عربى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تدشين سيارة «بي إم دبليو» المستقبلية