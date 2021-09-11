الاتحاد جاهز لبطل زنجبار بعد صراعه مع الرادار

وصول فريق الاتحاد إلى زنجبار. (إنترنت)

وصلت، اليوم السبت، بعثة فريق الاتحاد إلى جزيرة زنجبار، بعد رحلة شاقة استمرت أكثر من ست ساعات ونصف الساعة، سادها بعض الغموض، بسبب اختفاء الطائرة، وجهاز التتبع من الرادار.

وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، متابعة لظروف الطائرة وتتبُّع رحلة الوصول لبعثة فريق الاتحاد إلى زنجبار، والتي وصلتها فجر اليوم.

فريق الاتحاد سيخوض، اليوم السبت، أولى مباراته في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا مع فريق «كي أم» الزنجباري.

وسيقود فريق الاتحاد في المباراة المدرب الوطني أسامة الحمادي ويسعي فريق الاتحاد للعودة بنتيجة إيجابية من زنجبار والتي رفضت تأجيل المباراة بسبب عراقيل التنقل التي صاحبت رحلة الاتحاد رغم موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على التأجيل.

ويقود اللقاء طاقم التحكيم الرواندي بقيادة حكم ساحة عبدالكريم تواجيروموكيزا ومساعد أول جوستين كارانغوا ومساعد ثانٍ أونوري سيمبا والحكم الرابع صامويل ويكوندا، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب الطيب المهيري بصفاقس يوم 19 سبتمبر.