بعثة الأهلي طرابلس تصل الخرطوم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 10 سبتمبر 2021, 03:45 مساء
بعثة فريق الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)

وصلت، صباح اليوم، بعثة فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم، إلى مطار الخرطوم، على متن طائرة خاصة تأخرت في الحصول على إذن دخول الأجواء السودانية؛ لمواجهة فريق حي الوادي نيالا، في ذهاب الدور التمهيدي من كأس الكونفدرالية التي ستُقام الأحد المقبل، الساعة الثالثة مساءً على أرضية ملعب الأبيض بالسودان.

واستعد فريق الأهلي طرابلس لهذه المباراة بقيادة مدربه الجديد الفرنسي رنارد سيموندي، والطاقم المصاحب له.

والتحق بالفريق لاعبو المنتخب وهم الحارس محمد نشنوش، والجورني والترهوني، باستثناء اللاعب أنيس السلتو، الذي لم يتم حسم أمره بعد في انتقاله إلى الفريق من عدمه.

وسيقود اللقاء طاقم تحكيم إثيوبي يتوسطه ميتيكو تيوودروس، ومساعد أول كيندي موسى، ومساعد ثانٍ شوانغيزاو تيبابال، وحكم رابع بيروك يمن برهان.

بعثة فريق الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)
بعثة فريق الأهلي طرابلس. (المركز الإعلامي)
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