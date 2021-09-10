رسميًا.. الأهلي بنغازي يتعاقد مع مدرب كرواتي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 سبتمبر 2021, 03:08 مساء
المدرب الكرواتي رادان غاسانين. (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي، تعاقده رسميًا مع المدرب الكرواتي رادان غاسانين (57 عامًا)، لتدريب الفريق الكروي الأول لمدة موسم واحد.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي بنغازي، عبر حسابها على «تويتر»، صورة للمدرب وعلَّقت عليها: «الأهلي يتعاقد مع المدرب الكرواتي «رادان غاسانين» لتدريب الفريق الأول لكرة القدم لموسم واحد».

ويسعى الأهلي بنغازي لتشكيل فريق قوي هذا الموسم، استعدادًا للمنافسة على جميع الألقاب بعدما فقد لقب بطولة الدوري المحلي الموسم المنقضي.

وكان الأهلي بنغازي قد أعلن تعاقده مع عدد من الصفقات القوية، استعدادًا للموسم الجديد أبرزها مهند بوعجيلة من النصر ومهند إيتو، بجانب تمديد تعاقده لعدد من نجومه.

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