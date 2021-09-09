رسميا.. الاتحاد يضم المدافع سند الورفلي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 سبتمبر 2021, 07:27 مساء
المدافع الدولي سند الورفلي لاعبًا جديدًا في صفوف فريق الاتحاد. (المركز الإعلامي)

أعلن نادي الاتحاد، رسميا اليوم الخميس، التعاقد مع الدولي الليبي سند الورفلي، مدافع فريق الرجاء المغربي في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واحتفلت الصفحة الرسمية لنادي الاتحاد بضم الورفلي مُعلّقة: «المدافع الدولي سند الورفلي لاعبًا جديدًا لزعيم الأندية الليبية وعميدها، رحّبوا معنا بصخرة دفاع المنتخب الوطني».

وتلقى الورفلي خلال الفترة الماضية عروضًا رسمية من عدد من أنديتنا المحلية، على رأسها قطبا الكرة الليبية الأهلي طرابلس والاتحاد؛ لتعزيز صفوف الفريقين في الموسم الكروي الجديد.

ورحل سند الورفلي عن نادي الرجاء المغربي بشكل رسمي، بعد انتهاء عقده بعد مسيرة رائعة مع الفريق، حقق خلالها العديد من الألقاب، منها الدوري المغربي العام 2020 وكأس الاتحاد الأفريقي، في مناسبتيْن عامي 2018 و2021، ونجح كذلك في الظفر بكأس السوبر الأفريقي في العام 2018.

المدافع الدولي سند الورفلي لاعبًا جديدًا في صفوف فريق الاتحاد. (المركز الإعلامي)
المدافع الدولي سند الورفلي لاعبًا جديدًا في صفوف فريق الاتحاد. (المركز الإعلامي)
المدافع الدولي سند الورفلي لاعبًا جديدًا في صفوف فريق الاتحاد. (المركز الإعلامي)
المدافع الدولي سند الورفلي لاعبًا جديدًا في صفوف فريق الاتحاد. (المركز الإعلامي)
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