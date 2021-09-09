«الرياضة» تعفي تسييرية كرة القدم المصغرة من مهامها

شعار اتحاد كرة القدم المصغرة. (أرشيفية : الإنترنت)

أصدر وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، القرار رقم 85 لسنة 2021، بشأن إعفاء تسييرية كرة القدم المصغرة من مهامها.

وجاء في القرار: «تعفى اللجنة التسييرية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة من المهام المكلفة بها بموجب المادة الثانية من قرار رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سابقا رقم 20 لسنة 2021 المشار إليه بموجب هذا القرار».

ووفقا للمادة الثانية من القرار فإنه يمنع رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية بالمادة رقم 1 من الترشح أو تولى أي مناصب من المكونات الرياضية.

وأشار قرار «الرياضة» إلى أنه على الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية في مدة لا تتجاوز أسبوعين لاختيار رئيس و5 أعضاء يتولون تسيير الاتحاد إلى حين إجراء العملية الانتخابية لاختيار رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد وبتنسيق مع الأولمبية الليبية، وفقا للتشريعات والقوانين النافذة بالخصوص.