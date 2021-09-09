المدرب الصربي برانكو يصل إلى مصراتة

المدير الفني لفريق الاتحاد المصراتي الصربي برانكو سميليانيتش يصل إلى ليبيا. (الإنترنت)

وصل إلى مدينة مصراتة، المدير الفني لفريق الاتحاد المصراتي الجديد، المدرب الصربي برانكو سميليانيتش، ليتولى القيادة الفنية، برفقة المعد البدني الصربي غابرييل رادوغيتش، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وسبق لبرنكو أن درّب فريق الاتحاد مرتين وحقق معه نتائج جيدة.

وحقق فريق الاتحاد المصراتي مع المدرب الوطني رضا عطية، خلال الموسم الرياضي الماضي المركز الرابع، في سلم ترتيب الدوري الممتاز.

من جهة أخرى، تعاقدت إدارة النادي مع المدافع الهادي أعمارة قادمًا من فريق الخمس في صفقة انتقال حر، ومحمد أبوعجيلة غومة الذي سبق له اللعب لأندية الاتحاد، الترسانة، وأخيرًا الأولمبي في صفقة انتقال حر أيضًا.