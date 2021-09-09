بالصور.. «الترسانة» يحتفل بتتويج فريق البراعم ببطولة طرابلس

حفل نادي الترسانة بعد تتويج فريقه للبراعم ببطولة طرابلس. (الوسط)

أقام نادي الترسانة حفل تكريم لفريق البراعم، أمس الأربعاء؛ لحصوله على بطولة طرابلس لكرة القدم، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية.

وحضر الحفل رئيس اللجنة الأولمبية جمال الزروق وعميد بلدية سوق الجمعة حسام بلحاج، ووكيل وزارة الشباب أحمد الكاتب، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الترسانة والعديد من الشخصيات الرياضية والضيوف.

وأُلقيت في الحفل العديد من الكلمات، من بينها كلمة رئيس النادي خالد الديلاوي، وعميد بلدية سوق الجمعة حسام بلحاج، وكلمة ووكيل وزارة الشباب أحمد الكاتب، وعضو الاتحاد الفرعي أحمد الباشا الذي استهل كلمته بالمباركة للمنتحب الوطني لصدارته المجموعة السادسة بتصفيات كأس العالم، ومباركة حصول براعم الترسانة لبطولة طرابلس.

وبعد الانتهاء من كلمات الحضور، جرى استعراض براعم الترسانة مصحوبين بالفرقة الشعبية، وكذلك عروض رياضية استعراضية شارك فيها رياضيو الجودو والوشو والايكيدو بالنادي.

وفي ختام الحفل تم تكريم فريق البراعم بقلائد بطولة طرابلس وتكريمهم من قبل مجلس إدارة النادي، وقد شارك في التكريم العديد من الشخصيات الحاضرة في الحفل.

حفل نادي الترسانة بعد تتويج فريقه للبراعم ببطولة طرابلس. (الوسط)

حفل نادي الترسانة بعد تتويج فريقه للبراعم ببطولة طرابلس. (الوسط)

حفل نادي الترسانة بعد تتويج فريقه للبراعم ببطولة طرابلس. (الوسط)