رسميا.. النصر يعلن تعاقده مع التونسي مالك الميلادي

النصر يتعاقد مع مدافع الترجي السابق مالك الميلادي. (المركز الإعلامي)

أعلن نادي النصر، رسميًا، التعاقد مع مدافع الترجي السابق مالك الميلادي، قادمًا من اتحاد تطاوين لمدة موسم واحد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «نسر من نسور قرطاج ينضم للقلعة الخضراء رحبوا معنا بالمدافع مالك ميلادي».

والميلادي البالغ من العمر 25 عامًا يشغل مركز الظهير الأيسر ويُعدّ من بين أفضل اللاعبين في مركزه بالدوري التونسي.

وسبق للنجم التونسي أن لعب للعديد من الأندية على غرار الترجي الرياضي التونسي واتحاد تطاوين وأولمبيك سيدي بوزيد وأولمبيك مدنين.