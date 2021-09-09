الفوز الثالث للهدى في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة

الفوز الثالث للهدى في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة. (الإنترنت)

جرت في قاعة الألعاب الرياضية بمدينة مصراتة، أمس الأربعاء، ثلاث مباريات في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 عامًا.

وفاز في المباراة الأولى براعم السويحلي على الأهلي طرابلس وبنتيجة شوطين دون رد (19/25، 17/25)، وتُوِّج بجائزة أفضل لاعب عبدالعظيم طقطوق من السويحلي، وأدار المباراة الحكمان عصام الفسي وعلي أشتيوي.

وفي المباراة الثانية، الهلال يتفوق على الجزيرة بنتيجة شوطين لصفر كانت نتيجتهما (16/25، 21/25)، وأدار المباراة الحكمان حسين الغيراني وخالد الناقوزي، والمسجل حسين النيفرو، وتُوِّج بجائزة أفضل لاعب حسن المغربي من نادى الهلال.

وفي المباراة الثالثة، واصل فريق الهدى تحقيق نتائجه الإيجابية وحقق أمس فوزه الثالث على التوالي، وجاء على حساب الأخضر وبنتيجة شوطين دون رد كانت نتيجتهما (18/25، 25/ 15)، وأدار المباراة الحكمان مفتاح اوزويدة، وعلي العلواني والمسجل حسين الحويج، وتُوِّج بجائزة أفضل لاعب محمد ناصر من نادي الهدى.