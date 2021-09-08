بعثة «الأهلي طرابلس» تسافر الخميس إلى السودان لمواجهة «حي الوادي»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 10:13 مساء
فريق الأهلي طرابلس. (أرشيفية : الإنترنت)

تغادر بعثة «الأهلي طرابلس»، غدًا الخميس، طرابلس إلى السودان لملاقاة فريق «حي الوادي» السوداني يوم 12 سبتمبر الجاري، بملعب «الأبيض» بالسودان ضمن ذهاب كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

ويقود اللقاء طاقم تحكيم إثيوبي يتوسطه ميتيكو تيوودروس، ومساعد أول كيندي موسى ومساعد ثانٍ شوانغيزاو تيبابال، وحكم رابع بيروك يمن برهان. 

وفي مباراة الإياب، التي ستقام يوم 19 سبتمبر الجاري، بملعب «شهداء بنينا» سيقود المباراة طاقم تحكيم تونسي بقيادة أمير لوصيف ويساعده محمد باكير ويوسف جيمي، فيما يتولى نعيم حسني مهمة الحكم الرابع.

من جهة أخرى يواصل فريق «الأهلي طرابلس» تدريباته بملعب النادي بقيادة مدربه الجديد، الفرنسي رنارد سيموندي، والطاقم المصاحب له في انتظار التحاق باقي أعضاء الفريق المتواحدين حاليًا ضمن صفوف المنتخب الوطني.

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