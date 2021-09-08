بالصور.. دماء جديدة تتصدر مقاليد الجمعية العمومية لنادي «خليج سرت» الرياضي

انتخاب رئيس وأعضاء الجمعية العمومية لنادي خليج سرت الرياضي. (الإنترنت)

أُقيمت انتخابات رئيس وأعضاء الجمعية العمومية لنادي «خليج سرت» الرياضي، اليوم الأربعاء.

ورجحت نتائج الفرز بعد إجراء الانتخابات التي انطلقت صباح اليوم كلًّا من عبدالحكيم طرشلو (رئيسًا)، وسراج العبدلي (عضوًا)، وعبدالله أبورويلة (عضوًا).

انتخاب رئيس وأعضاء الجمعية العمومية لنادي خليج سرت الرياضي. (الإنترنت)

انتخاب رئيس وأعضاء الجمعية العمومية لنادي خليج سرت الرياضي. (الإنترنت)

انتخاب رئيس وأعضاء الجمعية العمومية لنادي خليج سرت الرياضي. (الإنترنت)

انتخاب رئيس وأعضاء الجمعية العمومية لنادي خليج سرت الرياضي. (الإنترنت)