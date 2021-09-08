شخصيات رياضية تحذر من التفاؤل المفرط بعد فوز المنتخب على أنغولا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 05:58 مساء
صلاح بن مادي, فؤاد شقوارة, عبدالباسط الشبل. (أرشيفية : الإنترنت)

أعربت عدة شخصيات رياضية ليبية عن سعادتها بعد فوز المنتخب الليبي لكرة القدم، أمام نظيره أنغولا، في المباراة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وحذَّرت الشخصيات الرياضية من التفاؤل المفرط في الوسط، مشددة على الاستعداد الجيد من الآن لمواجهة مصر ذهابًا وإيابًا.

وطالب المدرب فؤاد شقوارة، بانطلاق الدوري الليبي لكرة القدم في موعده، واعتبره خير استعداد لبقية تصفيات كأس العالم قبل مواجهة مصر وبعدها، مطالبًا بعدم الاستماع للآراء التي تطالب بتأجيل انطلاق الدوري من بعض أصوات اتحاد الكرة. 

الإعلامي عبدالباسط الشبل، كتب: «أسعدنا فوزنا على أنغولا ويجب ألا نبالغ بالفرحة ونستعد لمواجهة مصر بواقعية، ولا بُدّ من العمل خلال شهر قبل هذه المواجهة».

أما الإعلامي الرياضي صلاح بن مادي، فطالب بانتهاء الاحتفالات بعد الفوز على أنغولا، مشيرًا إلى أنه لا بُدّ من أخذ قسط من الراحة للاعبين.

وأضاف أن مباراة مصر ذهابًا وإيابًا، هي مفتاح العبور للدور الثاني من تصفيات كأس العالم، وعلى الإعلام الرياضي أن يكون له دور تحفيزي هذه الفترة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شخصيات رياضية تحذر من التفاؤل المفرط بعد فوز المنتخب على أنغولا
رياضة محلية
ماذا بعد انتزاع الأسرى الـ6 حريتهم؟ صدمة وارتباك إسرائيليان.. وفرحة وقلق بين ...
عربى
أفراح في مختلف المدن احتفالا بفوز المنتخب الوطني
ليبيا
«البريقة لتسويق النفط» تعلن بدء التسجيل بمنظومة أسطوانات الغاز المنزلي
ليبيا
المنتخب الوطني يحسم مباراته ضد نظيره الأنغولي بهدف «الخوجة»
رياضة محلية
القبض على أب قتل طفله ضربا في غوط الشعال
ليبيا
«فرانس برس»: لماذا انهار الجيش الأفغاني؟
دولى
النائب العام يعلن قائمة الاتهام الموجهة إلى القيادي في «داعش» امبارك الخازمي
ليبيا
نصية لـ«عقيلة»: 46.58 مليار دينار تحويلات «المركزي» لحساب الحكومة منذ يناير ...
ليبيا
العكاري يكشف سبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار
ليبيا
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
حكومة الوحدة الوطنية: الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لقرار قضائي
ليبيا
إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب (فيديو)
ليبيا
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟
ليبيا
خيرية حفالش: ليس هناك ما يمنع ترشح المرأة الليبية للرئاسة
ليبيا
جريدة «الوسط»: البرلمان يتراجع عن «المساءلة» والقاعدة الدستورية قيد المجهول
ليبيا
استبيان: أداء الدبيبة وعقيلة والموقف من الانتخابات
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية اكتشاف الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد و«كورونا»