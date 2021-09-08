شخصيات رياضية تحذر من التفاؤل المفرط بعد فوز المنتخب على أنغولا

صلاح بن مادي, فؤاد شقوارة, عبدالباسط الشبل. (أرشيفية : الإنترنت)

أعربت عدة شخصيات رياضية ليبية عن سعادتها بعد فوز المنتخب الليبي لكرة القدم، أمام نظيره أنغولا، في المباراة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وحذَّرت الشخصيات الرياضية من التفاؤل المفرط في الوسط، مشددة على الاستعداد الجيد من الآن لمواجهة مصر ذهابًا وإيابًا.

وطالب المدرب فؤاد شقوارة، بانطلاق الدوري الليبي لكرة القدم في موعده، واعتبره خير استعداد لبقية تصفيات كأس العالم قبل مواجهة مصر وبعدها، مطالبًا بعدم الاستماع للآراء التي تطالب بتأجيل انطلاق الدوري من بعض أصوات اتحاد الكرة.

الإعلامي عبدالباسط الشبل، كتب: «أسعدنا فوزنا على أنغولا ويجب ألا نبالغ بالفرحة ونستعد لمواجهة مصر بواقعية، ولا بُدّ من العمل خلال شهر قبل هذه المواجهة».

أما الإعلامي الرياضي صلاح بن مادي، فطالب بانتهاء الاحتفالات بعد الفوز على أنغولا، مشيرًا إلى أنه لا بُدّ من أخذ قسط من الراحة للاعبين.

وأضاف أن مباراة مصر ذهابًا وإيابًا، هي مفتاح العبور للدور الثاني من تصفيات كأس العالم، وعلى الإعلام الرياضي أن يكون له دور تحفيزي هذه الفترة.