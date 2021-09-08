أفراح وورود في استقبال «فرسان المتوسط» بطرابلس (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 02:28 مساء
استقبال المدرب كليمنتي بالورود. (صفحة اتحاد الكرة عبر فيسبوك)

وصلت بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم أرض الوطن قادمة من دولة أنغولا على متن طائرة خاصة، وكان في استقبال البعثة بالورود مسؤول اتحاد الكرة بعد الفوز المستحق للمنتخب الوطني خارج الديار على منتخب أنغولا وتصدُّر المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط.

وعمت الأفراح مختلف المدن الليبية ابتهاجًا بفوز المنتخب الوطني على أنغولا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنغولية لواندا  ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم للمجموعة السادسة.

وتابعت الجماهير الرياضية الليبية المباراة في المقاهي والشوارع التي أُقيمت فيها شاشات عرض كبيرة خصوصًا أمام الفندق الكبير بطرابلس وقد أطلقت الألعاب النارية والسيارات الخاصة التي جابت ميدان الشهداء ابتهاجًا بهذا الفوز وتقديم التهاني من مختلف شرائح الشعب عبر وسائل الاتصال المختلفة.

المنتخب الليبي بعد فوزه الثاني أصبح رصيده 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة ويأتي في المركز الثاني المنتخب المصري برصيد 4 نقاط ثم الغابون في المركز الثالث برصيد نقطة وأخيرًا أنغولا دون نقاط.

استقبال بعثة المنتخب الليبي. (صفحة اتحاد الكرة عبر فيسبوك)
استقبال بعثة المنتخب الليبي. (صفحة اتحاد الكرة عبر فيسبوك)
فرحة رئيس اتحاد الكرة الليبي عبد الحكيم الشلماني. (فيسبوك)
فرحة الشارع الليبي. (فيسبوك)
فرحة الشارع الليبي. (فيسبوك)
فرحة الشارع الليبي. (فيسبوك)
فرحة الشارع الليبي. (فيسبوك)
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