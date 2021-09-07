«ليبيا 1 - 0 أنغولا».. في تصفيات كأس العالم 2022

جانب من تدريبات المنتحب لمواجهة نظيره الأنغولي في تصفيات كأس العالم 2022. (المركز الإعلامي لاتحاد الكرة الليبي)

يخوض المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، مباراته الثانية في التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم «قطر 2022»، أمام نظيره الأنغولي، ضمن منافست المجموعة السادسة التي تضم أيضًا منتخبي مصر والغابون.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني بهدف سجله عمر الخوجة في الدقيقة 43 من تمرير من الهوني.

ودخل المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، المباراة بتكشل مكون من:

حراسة المرمى: محمد نشنوش.

خط الدفاع: عبدالله الشريف وعلي سلامة وسند الورفلي والمعتصم الصبو.

خط الوسط: فيصل البدري ومحمد التهامي وعمر الخوجة.

الهجوم: حمدو الهوني ومؤيد اللافي ومحمد زعبيه.

ويسعى لاعبو «فرسان المتوسط» لتحقيق الفوز أمام أنغولا للوصول للنقطة السادسة قبل انتهاء فترة التوقف الحالية، أملاً في صدارة المجموعة السادسة.