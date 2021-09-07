«كليمنتي» يعلن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة أنغولا في تصفيات «كأس العالم»

جانب من تدريبات المنتخب الليبي استعدادًا لمواجهة أنغولا. (المركز الإعلامي لاتحاد الكرة الليبي)

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، تشكيل الفريق لمواجهة أنغولا، المقررة التاسعة بتوقيت طرابلس، في الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وجاء تشكيل المنتخب الوطني كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد نشنوش.

وخط الدفاع: عبدالله الشريف - علي سلامة - سند الورفلي - المعتصم الصبو.

وفي خط الوسط: فيصل البدري - محمد التهامي - عمر الخوجة.

وفي الهجوم: حمدو الهوني - مؤيد اللافي - محمد زعبية.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني أمام أنغولا ستُقام في تمام الساعة الـ9:00 مساءً بتوقيت ليبيا، على أرضية ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنغولية لواندا.

ويسعى لاعبو «فرسان المتوسط» الليلة في تحقيق الفوز أمام أنغولا للوصول للنقطة السادسة قبل انتهاء فترة التوقف الحالية، أملاً في صدارة المجموعة السادسة.