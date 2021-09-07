الانتهاء من تغطية أرضية قاعة كرة اليد بالمدينة الرياضية ببنغازي (صور)

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 05:42 مساء
أعمال صيانة ملعب كرة اليد بالمدينة الرياضية ببنغازي. (إنترنت)

دخلت أعمال الصيانة وإعادة تأهيل وتجهيز قاعة كرة اليد المغطاة بالمدينة الرياضية ببنغازي مرحلتها النهائية من حيث إعادة تجديدها، وهي القاعة التي لطالما عانت الإهمال طويلًا وأصبحت قاعة متهالكة.

وصلت أعمال الصيانة والتجديد مراحلها الأخيرة والنهائية بتغطية أرضية القاعة من تنفيذ شركة الملاعب الحديثة القابضة برئاسة المهندس فتحي البرعصي وبعناصر وكفاءات وطنية ليبية شابة  ومؤهلة بذلت جهودًا كبيرة لإنجاز هذا العمل المضني الذي أخفقت شركات غير محلية في تنفيذه،  وبدأت الآن في وضع اللمسات الأخيرة على أرضية الصالة التي ستكون جاهزة في غضون أيام قليلة.

ويعود إنشاء القاعة إلى مطلع التسعينيات وكانت مخصصة لاستقبال واحتضان منافسات ومسابقات كرة اليد وكرة القدم الخماسية وكذلك مسابقات وبطولات الألعاب والرياضات الفردية منها الملاكمة وألعاب الدفاع عن النفس، وتعرضت القاعة لأعمال تخريب حتى أن الاتحاد الفرعي لكرة اليد أصبح يعاني صعوبة كبيرة في إيجاد مكان وقاعة يقيم على ملعبها نشاطه وينتظر أن تستعيد القاعة جاهزيتها في الفترة القريبة المقبلة.

شملت أعمال الصيانة تغطية أرضية القاعة بنوعية حديثة، إلى جانب معالجة سقفها والإضاءة الخاصة بها وصيانة وأعادة تجهيز مختلف مرافقها من حجرات ودورات مياه وقاعة اجتماعات ومدرجات.

أعمال صيانة ملعب كرة اليد بالمدينة الرياضية ببنغازي. (إنترنت)
أعمال صيانة ملعب كرة اليد بالمدينة الرياضية ببنغازي. (إنترنت)
أعمال صيانة ملعب كرة اليد بالمدينة الرياضية ببنغازي. (إنترنت)
أعمال صيانة ملعب كرة اليد بالمدينة الرياضية ببنغازي. (إنترنت)
أعمال صيانة ملعب كرة اليد بالمدينة الرياضية ببنغازي. (إنترنت)
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