بعد «ريمونتادا» الغابون.. منتخب ليبيا جاهز لعبور أنغولا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 03:43 مساء
جانب من مباراة منتخب ليبيا أمام الغابون في بنينا. (تصوير - فراس حيدر)

يحل المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره الأنغولي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت ليبيا، ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبل بقطر 2022.

ويأتي المنتخب الوطني الليبي في المركز الثاني خلف نظيره المصري صاحب الصدارة، برصيد 4 نقاط، بعد تعادله الأحد الماضي، بهدف أمام الغابون، وفوز في جولة الافتتاح على أنغولا في القاهرة، بينما يدخل «فرسان المتوسط» مواجهة اليوم متسلحين بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز في الجولة الأولى على الغابون.

فاز منتخب ليبيا على الغابون (1/2)، في ملعب شهداء بنينا ببنغازي، محققًا «ريمونتادا» مثيرة، بعد أن كان «الفرسان» متأخرين بهدف سجله أندريه بيوغو بوكو، المحترف بصفوف ألتاي سبور التركي؛ لكن قائد الفريق الوطني الليبي علي سلامة مدافع فريق النصر، نجح في إحراز هدف التعادل، قبل أن يضيف المدافع سند الورفلي الهدف الثاني في الدقيقة 89 من عمر المباراة، ليقتنص الفريق الوطني أول ثلاث نقاط مهمة في الجولة الأولى.

تتبارى كل مجموعة بين المجموعات العشرة فيما بينها من مرحلتين «ذهابًا وإيابًا» ويتأهل أول كل مجموعة إلى المرحلة الثانية، ليكون الإجمالي 10 منتخبات، ويتم إجراء القرعة، ليلتقي كل فريقين في مباراتين ذهابًا وإيابًا، ليتأهل خمسة منتخبات إلى نهائيات كأس العالم.

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