3 مباريات في نهائيات الطائرة تحت 14 عاما بمصراتة

تكريم في منافسات بطولة ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)

تتواصل بقاعة الألعاب الرياضية بمصراتة نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14عامًا، واليوم الثلاثاء، يتجدد الموعد مع ثلاث مباريات، المباراة الأولى تجمع الجزيرة مع الأخضر، وكليهما دون نقاط، ويعقبها مباراة السويحلي برصيد 3 نقاط مع الهلال بنقطة واحدة، والمباراة الثالثة تجمع الهدى في رصيده نقطتان مع الأهلي طرابلس بثلاث نقاط.