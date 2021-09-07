3 مباريات في نهائيات الطائرة تحت 14 عاما بمصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 03:39 مساء
تكريم في منافسات بطولة ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)

تتواصل بقاعة الألعاب الرياضية بمصراتة نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14عامًا، واليوم الثلاثاء، يتجدد الموعد مع ثلاث مباريات، المباراة الأولى تجمع الجزيرة مع الأخضر، وكليهما دون نقاط، ويعقبها مباراة السويحلي برصيد 3 نقاط مع الهلال بنقطة واحدة، والمباراة الثالثة تجمع الهدى في رصيده نقطتان مع الأهلي طرابلس بثلاث نقاط.

جوائز أفضل اللاعبين
تُوِّج بجوائز أفضل الرياضيين في مباريات، أمس الإثنين، في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14عامًا، محمد ناصر لاعب الهدى، وأيوب الزين لاعب السويحلي، وأحمد الفضلي لاعب الأهلي طرابلس.

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