فوز طائرة السويحلي والاتحاد المصراتي في بطولة ليبيا تحت 17 عاما

منافسات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 17عاما. (فيسبوك)

انطلقت، أمس الإثنين، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة تحت 17عاماً، بمشاركة فرق السويحلي والاتحاد المصراتي والهلال والاتحاد والجزيرة، بينما تغيب النصر المتأهل عن المجموعة الأولى.



في أولى المباريات، فاز السويحلي على الهلال، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/ 14، 25/ 12، 25/ 12)، وفي المباراة الثانية جمعت طائرة الاتحاد المصراتي والجزيرة، كانت مليئة بالندية والإثارة، تواصلت لأربعة أشواط، تقدم الاتحاد المصراتي بنتيجة الشوط الأول (25/ 19).

شهدت بقية الأشواط، قوة في التنافس وتقارباً في النتيجة، وانتهت بفارق نقطتين الشوط الثاني أنهاه الجزيرة لصالحه (27/ 25)، والشوط الثالث للاتحاد المصراتي (27/ 25)، والشوط الرابع تجاوز حاجز الـ30 نقطة، وانتهى لصالح الاتحاد المصراتي (33 /31)، لتنتهي المباراة للاتحاد المصراتي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقام اليوم الثلاثاء في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 17عاماً، مباراتان، الأولى تجمع الاتحاد والسويحلي، ويعقبها لقاء الهلال والجزيرة.