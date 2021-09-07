تاجوراء تحتضن بطولة الترايثلون المفتوحة لجميع الفئات

جانب من اجتماع اتحاد الترايثلون. (فيسبوك)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للعبة الترايثلون، علي زايد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أنه جارٍ التجهيز لتنظيم بطولة مفتوحة للعبة الترايثلون بمدينة تاجوراء في 25 سبتمبر الجاري، لجميع الفئات أشبال وأواسط وكبار.

وأضاف زايد قائلا: «تم تشكيل لجنة مشرفة على البطولة، برئاسة نائب رئيس الاتحاد، حسين بن مولاهم، وعضوية الأمين العام للاتحاد، أحمد حسونة، وموسى جرافة وهاني عبدالمطلب ومصطفى البدري».

وأوضح زايد «لو توفرت الإمكانيات، ستتاح الفرصة لرياضيينا للمشاركة في البطولة الأفريقية للترايثلون، التي ستقام في زيمبابوي في 25 سبتمبر الجاري، وكذلك البطولة العربية للترايثلون، التي تستضيفها مدينة الأقصر المصرية في 22 أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى بطولة دولية مفتوحة بالمغرب في نوفمبر المقبل».