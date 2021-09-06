تعرف على تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة المنتخب الليبي ضد أنغولا

زي المنتخب الوطني الليبي، في مؤتمر مواجهة أنغولا. (المركز الإعلامي)

عُقد مساء اليوم الإثنين، الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الليبي لكرة القدم، ضد المنتخب الأنغولي، المقرر لها غدًا الثلاثاء، في الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا، بملعب «11 نوفمبر»، ضمن ذهاب الجولة الثانية للمجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم «قطر 2022».

وأُقيم الاجتماع بحضور مراقب المباراة والطاقم التحكيمي بقيادة الحكم الكونغولي نكونكو مفوتو، وممثلي المنتخبين.

ومن المقرر أن يرتدي المنتخب الوطني في هذه المباراة الغلالة البيضاء، بينما سيلعب المنتخب الأنغولي بالغلالة الحمراء والسوداء.

وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع الفني للمباراة على حضور عدد تسعة آلاف مشجع من كلا المنتخبين، ستكون حصة أنغولا 7500 مشجع و1500 تذكرة لجماهير منتخبنا الوطني.