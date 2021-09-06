تعرف على تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة المنتخب الليبي ضد أنغولا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 11:38 مساء
زي المنتخب الوطني الليبي، في مؤتمر مواجهة أنغولا. (المركز الإعلامي)

عُقد مساء اليوم الإثنين، الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الليبي لكرة القدم، ضد المنتخب الأنغولي، المقرر لها غدًا الثلاثاء، في الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا، بملعب «11 نوفمبر»، ضمن ذهاب الجولة الثانية للمجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم «قطر 2022».

وأُقيم الاجتماع بحضور مراقب المباراة والطاقم التحكيمي بقيادة الحكم الكونغولي نكونكو مفوتو، وممثلي المنتخبين.

ومن المقرر أن يرتدي المنتخب الوطني في هذه المباراة الغلالة البيضاء، بينما سيلعب المنتخب الأنغولي بالغلالة الحمراء والسوداء.

وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع الفني للمباراة على حضور عدد تسعة آلاف مشجع من كلا المنتخبين، ستكون حصة أنغولا 7500 مشجع و1500 تذكرة لجماهير منتخبنا الوطني.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيليه يخضع لعملية جراحية لإزالة ورم
رياضة عالمية
حسام البدري يحقق رقما قياسيا برحيله عن المنتخب المصري
رياضة عالمية
الفرنسي آدمز يفارق الحياة بعد غيبوبة من العام 1982
رياضة عالمية
تراجع الدولار إلى 4.98 دينار في السوق الموازية
ليبيا
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
«الرئاسي» يعلن إطلاق العقيد أحمد رمضان
ليبيا
الزناد.. من رحم المعاناة إلى ساحة الانتصارات العالمية
رياضة محلية
أبرز أسير فرّ من سجن جلبوع الإسرائيلي.. من هو زكريا الزبيدي؟
دولى
حكومة الوحدة الوطنية: الإفراج عن الساعدي القذافي تنفيذا لقرار قضائي
ليبيا
آمر «اللواء 444 قتال» يرد على اتهامات.. ويشير إلى «مؤامرة خارجية»
ليبيا
رحيل الدبلوماسي الليبي بشير المنتصر
ليبيا
تعادل مصر والغابون بتصفيات كأس العالم (فيديو)
رياضة عالمية
إطلاق خدمة التقديم الإلكتروني لمنحة دعم الزواج للشباب (فيديو)
ليبيا
آفة «المن القطني» تهدد أشجار الزيتون في وادي بني وليد
ليبيا
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
تسمية وزير الدفاع وخروج القوات الأجنبية من بين أسئلة النواب لحكومة الدبيبة
ليبيا
سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟
ليبيا
كيفية اكتشاف الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد و«كورونا»
طب وصحة
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما الجديد في سوبارو سولتيرا الكهربائية؟