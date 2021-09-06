فوز «الهدى» و«الأهلي طرابلس» في نهائيات الطائرة تحت 14 عاما

جانب من منافسات نهائيات الكرة الطائرة تحت 14 عاما. (الإنترنت)

انطلقت اليوم بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية، نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 عامًا، وجاءت مباراة الافتتاح بين «الهدى» و«الهلال»، التي تواصلت لثلاثة أشوط.

تقدم «الهدى» بنتيجة الشوط الأول (25 / 21) والشوط الثاني للهلال (25 / 20) والشوط الحاسم كان التفوق فيه للهدى (15 / 7)، وأدار المباراة حكم أول مفتاح أبوزويده، وحكم ثانٍ علي الأوجلي.

والمباراة الثانية انتهت بفوز «الأهلي طرابلس» على «الأخضر» بشوطين لصفر كانت نتيجتهما (25 / 18، 25 /15)، وأدار المباراة الحكمان حسين النيرفو وحسن الحويج.

وانتهت المباراة الثالثة بفوز براعم «السويحلي» على «الجزيرة» بشوطين لصفر، كانت نتائجها (25/ 20 ، 25 /13).