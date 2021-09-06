المنتخب الوطني يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره الأنغولي

جانب من تدريبات المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة نظيره الأنغولي. (المركز الإعلامي)

أجرى المنتخب الليبي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، تدريباته بالعاصمة الأنغولية لواندا، تأهبًا لمواجهة المنتخب الأنغولي غدًا الثلاثاء، في الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا، بملعب «11 نوفمبر»، ضمن ذهاب الجولة الثانية للمجموعة السادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم «قطر 2022».

وشهدت التدريبات، تحت قيادة المدرب الإسباني خافير كلمنتي، حضور جميع اللاعبين، وكشفت مصادر لـ«بوابة الوسط» أن جميع عناصر المنتخب بصحة جيدة ولا توجد أية إصابات، وأن قائمة المنتخب لا تختلف عن مباراة الغابون ما عدا مركز أو مركزين فقط.

وكان المنتخب الوطني حقق فوزًا ثمينًا في أول جولة من تصفيات المونديال، على حساب منتخب الغابون، بهدفين مقابل هدف، على ملعب «شهداء بنينا الدولي».