فتحي الجدي يوجه رسالة إلى حكومة الوحدة الوطنية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 09:43 مساء
فتحي الجدي، رئيس منظمة المرصد الرياضي. (أرشيفية : الإنترنت)

طالب فتحي الجدي، رئيس منظمة المرصد الرياضي، حكومة الوحدة الوطنية بالاهتمام بجميع الألعاب بنفس القدر، مؤكدًا أن الرياضة ليست كرة قدم فقط.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط»: «شىء رائع أن يتم الاهتمام بمنتخبات كرة القدم ودعم الأندية ماليًّا، ولكن هناك أبطال أيضًا في الألعاب الفردية قدموا للرياضة الليبية، مثل رتاج السائح في ألعاب القوى ومالك الزناد في الملاكمة، وكمال القرقني في بناء الأجسام».

وأشار رئيس منظمة المرصد الرياضي: «هناك أبطال في رفع الأثقال والجودو كذلك، وهؤلاء يجب أن يتحصلوا على نفس اهتمام كرة القدم»، داعيًا الإعلام الرياضي الليبي للاهتمام بهذا الموضوع إعلاميًّا.

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