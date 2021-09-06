توجيه الشكر لجهاز منتخب مصر بقيادة البدري قبل مواجهة ليبيا

الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري. (المركز الإعلامي)

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ، اليوم الإثنين، برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري، على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده لإعلان الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ48 ساعة المقبلة، بعد تواضع الأداء لـ«الفراعنة» في الفترة الأخيرة، وتحديدًا في بداية تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم المقبلة «قطر 2022».

وتعادل منتخب مصر أمام الغابون، أمس الأحد، في مدينة فرانسفيل بهدف، بعد أن فاز بشق الأنفس على أنغولا بهدف من ركلة جزاء في افتتاح التصفيات التي تضم أيضًا منتخب ليبيا، التي سيواجهها منتخب مصر ذهابًا وإيابًا خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر المقبل.