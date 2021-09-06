رقابة من «كاف» على تفاصيل مواجهة ليبيا وأنغولا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 06 سبتمبر 2021, 04:43 مساء
جانب من تدريبات منتخب ليبيا لكرة القدم. (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)

أجرى المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، مساء أمس الأحد، الحصة التدريبية الثانية بأحد ملاعب أنغولا في العاصمة لواندا، تحت قيادة المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، ويجري مساء اليوم الإثنين التدريب الأخير على ملاعب المباراة في نفس توقيت المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

من جهة أخرى قامت لجنة المراقبة والتفتيش بإشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، رفقة مراقب المباراة وأعضاء من «كاف» بزيارة الملعب الرئيسي للمبارة وهم: رئيس بعثة المنتخب الوطني أحمد الأوجلي والدكتور عبدالفتاح قنبيج مدير المنتخب الوطني، ومساعد مدرب المنتخب الوطني رامون.

تأتي الزيارة التي تسبق مواجهة المنتخب الوطني ونظيره الأنغولي، في إطار الاطلاع على أرضية الملعب وحجرات تغيير الملابس ودكة البدلاء، كما طالب مراقب المباراة وأعضاء الاتحاد الأفريقي، بري عشب الملعب والعناية به وتخطيط نقطة المدرب للاستعداد للمباراة.

كما قام الوفد بزيارة مقر إقامة اللاعبين والتفتيش على الجوازات، وكافة المرافق، وطلب بضرورة توفير رجال الأمن قبل وبعد المباراة واتخاذ الإجراءات الصحية.

وقد منح «فيفا» الضوء الأخضر لحضور عشرة آلاف متفرج  لمباراة أنغولا مع منتخبنا الوطني، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الأنغولية في لواندا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البعثة الأممية ترحب بإطلاق 8 ليبيين كانوا محتجزين في سرت
ليبيا
«لغز الملعقة الصدئة».. كيف فر الأسرى الفلسطينيون الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي؟
عربى
الزناد.. من رحم المعاناة إلى ساحة الانتصارات العالمية
رياضة محلية
أبرز أسير فرّ من سجن جلبوع الإسرائيلي.. من هو زكريا الزبيدي؟
دولى
رحيل الدبلوماسي الليبي بشير المنتصر
ليبيا
تعادل مصر والغابون بتصفيات كأس العالم (فيديو)
رياضة عالمية
توقف مباراة البرازيل والأرجنتين بسبب مخالفة بروتوكولات «كوفيد-19»
رياضة عالمية
«أفروباسكيت»: المنتخب التونسي يحافظ على لقبه الأفريقي القاري بعد تغلبه على نظيره...
رياضة عالمية
تونس في صدارة المشهد البارالمبي عربيا وأفريقيا
رياضة عالمية
في رسالة إلى الكبير .. مخاوف وتوصيات لجنة خبراء الاقتصاد الليبية
ليبيا
باشاغا يبحث في لقاء مع قبيلة «القذاذفة» إطلاق جميع المحتجزين منذ العام 2011
ليبيا
5 ملفات رئيسية في استجواب النواب لحكومة الدبيبة
ليبيا
سؤال حائر منذ 2014.. لماذا توقف فتح المقاصة المصرفية ومتى تعود؟
ليبيا
لجنة خبراء الاقتصاد: يجب الإسراع في توحيد «المركزي» لإنهاء التخبط المؤسسي
ليبيا
بعيدا عن المناكفات.. «النواب» يصادق على الانضمام لاتفاقية باريس للمناخ
ليبيا
كيفية اكتشاف الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد و«كورونا»
طب وصحة
حوار مع منصور بوشناف: القبيلة بكل أسف ما زالت فيروساً قاتلاً في كياننا الهش
ثقافة وفن
خيرية حفالش: ليس هناك ما يمنع ترشح المرأة الليبية للرئاسة
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

5 دقائق.. أصغر مواجهة بين البرازيل والأرجنتين في التاريخ وميسي يطرح السؤال المنطقي (صور)