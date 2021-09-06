رقابة من «كاف» على تفاصيل مواجهة ليبيا وأنغولا

جانب من تدريبات منتخب ليبيا لكرة القدم. (صفحة اتحاد الكرة الليبي عبر فيسبوك)

أجرى المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، مساء أمس الأحد، الحصة التدريبية الثانية بأحد ملاعب أنغولا في العاصمة لواندا، تحت قيادة المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، ويجري مساء اليوم الإثنين التدريب الأخير على ملاعب المباراة في نفس توقيت المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً.

من جهة أخرى قامت لجنة المراقبة والتفتيش بإشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، رفقة مراقب المباراة وأعضاء من «كاف» بزيارة الملعب الرئيسي للمبارة وهم: رئيس بعثة المنتخب الوطني أحمد الأوجلي والدكتور عبدالفتاح قنبيج مدير المنتخب الوطني، ومساعد مدرب المنتخب الوطني رامون.

تأتي الزيارة التي تسبق مواجهة المنتخب الوطني ونظيره الأنغولي، في إطار الاطلاع على أرضية الملعب وحجرات تغيير الملابس ودكة البدلاء، كما طالب مراقب المباراة وأعضاء الاتحاد الأفريقي، بري عشب الملعب والعناية به وتخطيط نقطة المدرب للاستعداد للمباراة.

كما قام الوفد بزيارة مقر إقامة اللاعبين والتفتيش على الجوازات، وكافة المرافق، وطلب بضرورة توفير رجال الأمن قبل وبعد المباراة واتخاذ الإجراءات الصحية.

وقد منح «فيفا» الضوء الأخضر لحضور عشرة آلاف متفرج لمباراة أنغولا مع منتخبنا الوطني، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الأنغولية في لواندا.