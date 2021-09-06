إدارة نادي «الاتحاد» تتعاقد مع المدرب الإيطالي جوسيبي سانينو قبل مشوار دوري الأبطال

نادي «الاتحاد» يتعاقد مع المدرب الإيطالي جوسيبي سانينو. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)

وقعت إدارة نادي «الاتحاد»، مساء أمس الأحد، عقدًا رسميًّا مع المدرب الإيطالي جوسيبي سانينو لقيادة الفريق الأول بالنادي في الموسم المقبل، وسيكون المدرب الوطني أسامة الحمادي مساعدًا له بعد الاتفاق على كل تفاصيل التعاقد.



المدرب الإيطالي، مواليد 30 أبريل 1957 في إيطاليا، ولديه خبرة كبيرة بمجال التدريب، حيث قام بتدريب عديد الفرق بإيطاليا على رأسها «باليرمو» و«كاتانيا» و«كييفو فيرونا» و«ساليرنيتانا».

وقام سانينو بتدريب أكثر من 20 فريقًا إلا أنه لم يحصد أي لقب خلال مسيرته بإيطاليا، أبرزها قيادة فريق «باليرمو» موسم 2013 – 2012 في الدوري الإيطالي الممتاز.

وسيقود المدرب الجديد أول لقاء له في الدوري التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وسيلتقي الفريق خلال الدور التمهيدي بطل زنجبار «كي إم» على ملعب الطيب المهيري بصفاقس التونسية، الجمعة المقبل.