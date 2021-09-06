الهدى والهلال يفتتحان نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 عاما

لاعبو الكرة الطائرة تحت 14 عاما. (فيسبوك)

تنطلق، اليوم الإثنين، بقاعة مصراتة للألعاب الرياضية وبنظام التجمع ومن مرحلة واحدة ذهاب فقط، نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14عامًا ونهائيات تحت 17 عامًا.



بطولة تحت 14 بمشاركة فرق الأخضر (البيضاء) والهلال (بنغازى) والهدى (الخمس) والسويحلي (مصراتة) والأهلي (طرابلس) والجزيرة (زوارة).

واليوم سيكون الموعد مع ثلاث مباريات في نهائيات تحت 14 عامًا، مباراة الافتتاح ستجمع الهدى والهلال، وتعقبها مباراة الأهلي طرابلس والأخضر، والمباراة الثالثة ستجمع الجزيرة والسويحلي.



يشار إلى أن الاتحاد العام شكل لجنتين للإشراف على هذه النهائيات، لجنة تحت 14 عامًا برئاسة وجدي القمبري، ونائبه عادل الرياني، والمقرر عبدالحكيم عوينه، وعضوية الحسين بن طاهر وعبدالحميد بن سليم وحسين العماري وإبراهيم الزعلوك وفرج الأعوج.

ولجنة تحت 17 عامًا برئاسة ميلود الحمروش، ونائبه ونيس زكه والمقرر إدريس العوف، وعضوية فيصل الشريف وعبدالله الأشهب وهشام أبوشناف وخليل عبيد وعمر الرياني.