رسميا.. أنيس سلتو «أهلاوي» مع «الزعيم»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 05 سبتمبر 2021, 06:56 مساء
أنيس سلتو. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

وافقت إدارة نادي الفتح الرباطي المغربي على بيع عقد المهاجم الدولي الليبي أنيس سلتو إلى نادي الأهلي طرابلس، بعد أن عقد الرئيس الشرفي للنادي الأهلي إسماعيل الشتيوي اجتماعًا مع مسؤولي النادي المغربي.
 
جاء ذلك عبر زيارة الشتيوي القصيرة إلى المغرب، وتم بموجب الزيارة الاتفاق على شراء عقد سلتو وانضمامه لصفوف «الزعيم» بداية من الموسم المقبل؛ وذلك لتعزيز صفوف الفريق الأول استعدادًا للبطولة الأفريقية «الكونفدالية» والدوري المحلي في الموسم الجديد.

ويعد المهاجم الدولي الليبي أنيس سلتو أحد أبرز اللاعبين وسبق وعزز صفوف الأهلي طرابلس في الموسم الماضي وتحديدًا في مرحلة الإياب على سبيل الإعارة من ناديه المغربي.

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