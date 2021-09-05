الشلي: اعتماد نظام أساسي جديد لدولي الأثقال

منار الدين الشلي. (إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لرفع الأثقال منار الدين الشلي، صاحب تمثيل ليبيا في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن اجتماع الجمعية خاص بإصلاح النظام الأساسي.

وعُقِد بالدوحة اجتماع الجمعية العمومية بمشاركة 133 اتحادًا وطنيًا من أصل 162 اتحادًا تتمتع بالعضوية الكاملة، تم فيه اعتماد النظام الأساسي الجديد، كما تم تعيين أعضاء مستقلين في لجنة مستقلة سميت بلجنة الإصلاح والحوكمة، وضمت الليبي خالد امحمد مهلهل بصفته رئيس الاتحاد الأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال.

وأوضح الشلي «أن أهم التعديلات الجديدة، عقد الانتخابات في نفس السنة المقامة بها دورة الألعاب الأولمبية، بعد أن كان من الممكن أن تقام حتى تاريخ 31 مايو من السنة الموالية للسنة التي أُقيمت فيها دورة الألعاب الأولمبية».

وأضاف: «يتم إبلاغ الاتحادات الوطنية بموعد الانتخابات قبل 6 أشهر من التاريخ المحدد ليوم الانتخابات وأن يتم تقديم الترشيحات قبل 3 أشهر من التاريخ المحدد ليوم الانتخابات، بعد أن كان في النظام الأساسي السابق يتم إبلاغ الاتحادات الوطنية بموعد الانتخابات قبل 4 أشهر من التاريخ المحدد ليوم الانتخابات وتقدم الترشيحات قبل شهرين من التاريخ المحدد ليوم الانتخابات، ويتم قبول الترشيحات من الاتحادات الوطنية التي تتمتع بالعضوية الكاملة، ويتكون المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي من عدد 27 عضوًا».