اتحاد الكرة الأنغولي يخالف البروتوكول في استقبال المنتخب الليبي.. وصفر «كورونا» في لواندا

جانب من تدريبات منتخب ليبيا. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

أجرى المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم، أمس السبت، أولى حصصه التدريبية في العاصمة الأنغولية، لواندا، تحت قيادة المدير الفني الإسباني خافيير كليمنتي، في أحد الملاعب، بعد رحلة استمرت ست ساعات إلى لواندا.

وبحسب ما ذكره الإعلامي المرافق للبعثة، علي العلمي، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، فإن البعثة لم يستقبلها أحد من الاتحاد الأنغولي، بحسب البروتوكول المتعارف عليه.

أيضًا تم إجراء مسحة أخرى لبعثة المنتخب فور الوصول إلى لواندا، وكانت الأمور طبيعة، دون تسجيل أية إصابات بـ«كورونا»، وأن إقامة المنتخب جيدة.

ومن المتوقع أن يجري المنتخب، غدًا الإثنين، تدريبه الرئيسي على ملعب المباراة، المعروف باسم «11 نوفمبر» في العاصمة لواندا، في نفس توقيت اللقاء، الذي سيقام مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة السادسة الأفريقية المؤهلة نحو كأس العالم «قطر 2022».

جانب من تدريبات منتخب ليبيا. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

جانب من تدريبات منتخب ليبيا. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)

جانب من تدريبات منتخب ليبيا. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة القدم عبر فيسبوك)