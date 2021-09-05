«الأهلي طرابلس» ينتظر الدوليين استعدادا لـ«الكونفدرالية» و«كاف» يعلن طاقم الحكام

جانب من تدريبات فريق الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)

يلتقي فريق «الأهلي طرابلس»، في مستهل مشواره بالدور التمهيدي لبطولة «الكونفدرالية»، فريق «حي الوادي»، بطل السودان يوم 12 سبتمبر الجاري بملعب الأبيض بالسودان ضمن ذهاب كأس الاتحاد الأفريقي، المعروفة بـ«الكونفدرالية».

من جانبها، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقمي مباراتي الذهاب والإياب، ويقود اللقاء الأول طاقم تحكيم إثيوبي يتوسطه ميتيكو تيوودروس، ومساعد أول كيندي موسى، ومساعد ثانٍ شوانغيزاو تيبابال، وحكم رابع بيروك يمن برهان.

وفي مباراة الإياب، التي ستقام يوم 19 سبتمبر الجاري بملعب «شهداء بنينا»، يقود اللقاء طاقم تحكيم تونسي بقيادة أمير لوصيف، ويساعده محمد باكير ويوسف جيمي، فيما يتولى نعيم حسني مهمة الحكم الرابع.

من جهة أخرى يواصل فريق «الأهلي طرابلس» تدريباته بملعب النادي بطرابلس تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي رنارد سيموندي، والطاقم المصاحب له، في انتظار التحاق باقي أعضاء الفريق الدوليين المتواجدين ضمن صفوف المنتخب الوطني الليبي.

جانب من تدريبات فريق الأهلي طرابلس. (صفحة الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)